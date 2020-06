Somnul autorităților naște steme maghiare pe clădiri de patrimoniu (II) Ceea ce transforma un grup de oameni intr-un popor este cultura. Cultura este dovada unei civilizatii si embrionul generatiilor viitoare, purtatoare de cuvant ale evolutiei. Granita unei tari nu defineste doar teritoriul fizic al unui popor, ci definește și spiritual acel popor. Pandemia de coronavirus a constituit un exemplu pentru felul in care cultura asigura supravietuirea unei natiuni in conditii vitrege, iar majoritatea țarilor europene au luat masuri ferme pentru a proteja cultura și instituțiile culturale, acest domeniu fiind considerat unul de importanța strategica. In Aradul marginas… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de performanța, care n-au avut voie sa se antreneze pana acum in spații inchise, iși pot relua pregatirea de la 1 iunie, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.Comitetul National pentru Situatii…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a modificat miercuri regulamentul de masurare a cantitaților de gaze naturale tranzacționate în România. Pentru încurajarea comercializarii și transportarii eficace a gazelor la nivelul tuturor sistemelor de transport…

- Hidroelectrica are in plan, pentru perioada urmatoare, proiecte de retehnologizare si modernizare cu o valoare estimata totala de circa trei miliarde de lei, acoperind capacitati cu o putere instalata totala de 1.969,40 MW si o productie medie anuala de aproximativ 4.651 GWh/an, conform Strategiei investitionale…

- Comunicat de presa Prefectul județului Dambovița, in aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, publicat in M.O. nr. 320/16.04.2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene…

- Ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica la internatul si cantina Colegiului National ”Mircea cel Batran”din Ramnicu Valcea a fost dat ieri. Aceasta lucrare face un parte dintr-un proiect cu finantare europeana in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Dupa mai multe proceduri…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie a fost publicat Ordinul de ministru nr. 791/2020, care aproba metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgența pentru firmele care vor sa beneficieze de masurile…

- In data de 24 martie a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul nr. 487/2020 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Vezi mai jos care este schema de tratament in cazurile de coronavirus: Ministerul Sanatatii – MS Ordinul…

- Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad, a suspendat toate evenimentele programate in perioada urmatoare. Decizia a fost luata prin dispoziția primarului Municipiului...