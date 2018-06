Somalia - Cel puţin 49 de morţi în urma trecerii ciclonului tropical Sagar Cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata si alte 70 de persoane sunt date disparute in urma trecerii ciclonului tropical Sagar, care a cauzat ploi abundente si inundatii in Somaliland (o regiune autonoma din Somalia, n.r.), au informat duminica seara reprezentantii unei agentii din cadrul ONU, citati de Xinhua. Potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA), care citeaza date oferite de Autoritatea pentru gestionarea dezastrelor naturale din Somaliland, NADFOR, circa 168.000 de persoane au fost afectate direct de trecerea ciclonului, iar 277 hectare de teren au fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ucise și cel puțin 40 sunt date disparute pe insula yemenita Socotra in urma trecerii ciclonului Mekunu, in drumul sau spre sudul Peninsulei Arabice, informeaza Reuters.

- Cinci persoane au murit si cel putin 40 sunt date disparute vineri pe insula Socotra din Yemen, in urma trecerii ciclonului Mekunu, in drumul sau spre sudul Peninsulei Arabice, informeaza Reuters. Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru…

- Cel putin 16 persoane au murit in Somalia si alte zeci de mii au fost afectate de trecerea unui ciclon care a lovit in acest sfarsit de saptamana partea de nord a acestei tari precum si republica vecina Djibouti, potrivit Biroului Natiunilor Unite pentru Coordonarea Problemelor Umanitare, citat luni…

- Cel putin 26 de persoane au murit in inundatii si loviti de fulger in sase provincii afgane in ultimele doua zile, a anuntat luni Autoritatea nationala de management al dezastrelor, citata de...

- Cel putin 37 de persoane, dintre care 10 jurnalisti, si-au pierdut viata luni in Afganistan intr-o serie de atentate sangeroase la Kabul si in sudul tarii, relateaza AFP. Un dublu atentat sinucigas a lovit capitala afgana luni dimineata, fiind ucise cel putin 25 de persoane, inclusiv fotograful…

- Doua atentate sinucigașe au avut loc luni in capitala afgana Kabul. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise, din care un fotograf al AFP și alți trei jurnaliști. O prima explozie a avut loc luni dimineata intr-o zona din apropierea sediului serviciilor de informatii afgane (NDS). O a doua explozie a…

- Inundatiile provocate de trecerea unui ciclon tropical care a adus ploi torentiale in Republica Insulelor Fiji a cauzat moartea a cel putin patru persoane dintre cele cinci care au fost luate de torenti, a anuntat luni un reprezentant al centrului pentru gestionarea dezastrelor, citat de Reuters…

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week end ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA.Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…