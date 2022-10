Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane, printre care copii, au fost ucise intr-un dublu atentat cu masina-capcana produs simbata pe o strada foarte circulata din capitala Somaliei, Mogadiscio, a anuntat duminica presedintele tarii, Hassan Sheikh Mohamud, potrivit ABC News. O suta de persoana au murit si 300 au fost…

- Președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, a declarat ca cel puțin o suta de persoane au fost ucise in urma producerii, sambata, a doua atentate cu mașina-capcana in fața cladirii Ministerului Educației, in Mogadiscio, relateaza BBC preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel putin 19 oameni au fost ucisi intr-un atentat sinucigas produs vineri dimineata la un centru educational din Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, relateaza Reuters, citeaza digi24.ro.

- Forțele de securitate somaleze au anunțat, la capatul a 30 de ore de lupte pentru recucerirea hotelului din Mogadiscio, ca asaltul s-a incheiat. 21 de persoane au murit și 117 au fost ranite in timpul violențelor, a precizat Ministerul Sanatații, citat de BBC . 106 persoane captive in cladire au fost…

- Organizația islamista Al-Shabab a anunțat vineri, 19 august, ca a preluat controlul asupra hotelului Hayat din Mogadiscio, capitala Somaliei. Opt persoane au fost ucise in urma asaltului, conform oficialilor din domeniul securitații, citați de BBC . Atacatorii au detonat doua dispozitive explozive in…