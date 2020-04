Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, informeaza…

- Dobanzile scad pentru ca investorii au incredere ca acest Guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, pe Facebook. "Reducem deficitul bugetar pentru ca doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman…

- Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022. "Domnul guvernator (al…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca, desi Comisia Europeana vrea ca Romania sa reduca bugetul sub 3% din acest an, acest lucru nu este posibil, iar el va scadea sub acest nivel abia in 2022.

- Plangere penala impotriva Guvernului Orban pentru ajutorul de stat acordat Combinatului Siderurgic de la Hunedoara. O asociație civica din Hunedoara a sesizat Parchetul General. Plangerile sunt depuse impotriva lui Ludovic Orban, Florin Cițu, ministrul Finanțelor, și Virgil Popescu, ministrul Economiei,…

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…

- Doua misiuni ale Fondului Monetar International se afla in aceste zile la Bucuresti pentru evaluari cu privire la sistemul de colectare si la Codul Fiscal, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu.

- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a declarat luni ca este o „aberație” refuzul ministrului Finanțelor, Florin Cițu, de a se prezenta la audieri pe tema imprumuturilor luate de Romania și ca o noua solicitare va fi trimisa, de aceasta data la comun cu comisia de buget.Ministrul…