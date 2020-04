Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se pregateste un program de lucru in doua ture, dar si plata de somaj tehnic. Bugetarii ar urma sa lucreze 15 zile calendaristice, iar pentru celelalte 15 vor primi somaj, 75 la suta din salariul de baza.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut joi Guvernului sa analizeze proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, urmand ca in cealalta jumatate de luna sa se afle intr-o forma echivalenta somajului tehnic.

- Ludovic Orban a anunțat, in ședința de Guvern, ca a decis ca o parte dintre bugetari sa intre in șomaj tehnic din solidaritate cu angajații din mediul privat.Premierul spune ca bugetarii care vor intra in șomaj tehnic vor sta acasa exact perioada in care virusului poate acționa, iar in acest…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic.„(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor pe final de an (școlar)…

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA a trimis catre premierul Ludovic Orban o serie de zeci de masuri pe care sindicatele le considera vitale pentru a atenua impactul sever pe care il va avea criza generata de panedmie asupra economiei. Masurile ii vizeaza pe lucratorii din toate domeniile,…

- Reactii la masura trimiterii bugetarilor in somaj tehnic FOTO: gov.ro. Confederatia Sindicala Cartel Alfa considera ca intenția guvernului de a trimite jumatate dintre bugetari, prin rotație, în somaj tehnic nu ar fi o masura suficient de bine gândita. Liderul Confederatiei,…

- Parlamentul belgian a acordat vineri guvernului de centru-dreapta "puteri speciale" timp de trei luni exclusiv pentru a face fata crizei coronavirusului si consecintelor socio-economice, informeaza France Presse.Dupa un vot pozitiv in Camera Reprezentantilor joi seara, Senatul a dat la randul…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost indeplinita "nici pe jumatate", precizand insa ca, intr-o intalnire avuta cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat ca sunt avute in vedere si obiectivele restante, potrivit Agerpres. "M-am intalnit in dupa…