Soluțiile reprezentanților industriei energetice pentru depășirea crizei. Noile opțiuni de preț Mai mulți reprezentanți ai secorului energetic propun o serie de modificari drept soluție pentru depașirea actualei crize din domeniu. Printre cele mai importante se numara ridicarea plafoanelor de preț platite acum de consumatori, reducerea pragurilor de consum, tranzacționarea energiei de la producatori spre furnizorii mari și spre distribuitori pe o piața dedicata. Sunt avansate și mai multe opțiuni de preț. Soluțiile au fost transmise catre cabinetul primului ministru, al ministrului Energiei și al președintelui ANRE. Printre semnatari se numara Asociația Producatorilor (HENRO), a distribuitorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

