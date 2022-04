Soluția pe care au găsit-o țările balcanice pentru explozia prețurilor la energie. De ce au fost stârnite temeri Prețul la energia electrica și la gaze a explodat peste tot in lume, iar țarile cauta soluții pentru aceasta criza. Tarile balcanice recurg din nou la carbune in timp ce incearca sa raspunda la cresterea globala a preturilor energiei, starnind temeri in randul ecologistilor ca statele renunta la angajamentele de a elimina treptat cel mai poluant combustibil fosil, transmite Reuters. Macedonia de Nord, candva lidera in atragerea investitorilor in energie regenerabila, a declarat la inceputul acestei luni ca intentioneaza sa deschida doua noi mine de carbune pentru a aproviziona centrale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

