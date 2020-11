SOLUȚIA lui Florin Cîțu. Ce se întâmplă cu bugetul des stat Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, sambata, ca in bugetul pentru 2021 a propus „taierea cu un procent semnificativ” a subvențiilor pentru partidele politice. Ideea a fost lansata, inițial de Victor Ponta, iar apoi preluata de USR. Ministrul Finanțelor a anunțat sambata, printr-o postare pe Facebook, ca lucreaza la bugetul pentru 2021 și ca va propune reducerea subvențiilor pentru partide. „Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca in 2020 voi propune economii reale la bugetul de stat prin taierea cu un procent semnificativ a subvenției pentru partidele politice și in 2021”, a scris… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

