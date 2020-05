Solul, izvor de hrană pentru flori Reusita culturilor de flori depinde, in mare parte, de proprietatile solului. Acesta este izvor de hrana pentru plante. Fiecare tip de pamant (argilos, nisipos, calcaros etc.) se caracterizeaza prin anumite proprietati fizice. Proprietati fizice mai importante Permeabilitatea – masura in care lasa apa sa patrunda in adancime. Afanarea – sub acest aspect, pamanturile pot fi mai grele sau mai usoare. De asemenea, pot fi mai compacte sau mai aerisite. Puterea de absorbtie a apei – datorita acesteia, unele soluri se mentin mai mult timp umede. Altele se usuca foarte repede. Aceste proprietati au o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

