Soloviov dă vina pe NATO pentru umilința suferită de „măreața” armată rusă Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai mari susținatori ai liderului de la Kremlin din presa rusa de stat, a deplans bombardamentele „cu pofta” ale armatei ucrainene, spunand ca NATO „a mirosit sangele” trupelor ruse. „Noi ințelegem ca lucrurile sunt dificile in zona Herson și ca da, am reușit sa evitam incercuirea și izolarea forțelor noastre. Ei (ucrainenii) sunt in ofensiva, cu veselie, cu pofta aș zice. Sunt plini de ei. Ei iși epuizeaza oamenii dar nu le pasa fiindca pierderile armatei ucrainene sunt inlocuite cu mercenari”, a declarat Soloviov. „NATO ne-a mirosit sangele. Sunt incurajați… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

