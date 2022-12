Solistul trupei Faithless a murit/ Maxi Jazz avea 65 de ani Maxi Jazz, solistul trupei electronice britanice Faithless, a murit la varsta de 65 de ani, informeaza PA Media/dpa sambata Muzicianul si DJ-ul, al carui nume real era Maxwell Fraser, a fost un membru de baza al grupului de dans, alaturi de Rollo si Sister Bliss – si impreuna au lansat o serie de piese de succes, printre care „Insomnia”, „God is a DJ” si „We Come 1”. Pe contul de Instagram al cantaretului a fost publicat urmatorul anunt: „Cu durere in suflet va anuntam ca Maxi Jazz a incetat din viata linistit in casa sa din sudul Londrei, noaptea trecuta. A fost un om care ne-a schimbat vietile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

