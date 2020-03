In urma cu trei ani, solista de muzica populara Daniela Ploia a gasit pe strada un portofel cu 3000 de euro. Dupa ce i-a inapoiat banii posesorului, a aflat de drama acestuia. Omul imprumutase banii de la banca pentru o operație și ajunsese la spital cu preinfarct in momentul in care a realizat ca a pierdut portofelul. Cantareața de muzica populara Daniela Ploia a trait in urmacu cațiva ani o intamplare desprinsa din filme, ce se putea incheia intr-odrama cumplita daca nu intervenea aceasta. Gasind pe strada un portofel cu 3000de euro, artista a reușit sa dea de o persoana din familia posesorului…