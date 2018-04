Stiri pe aceeasi tema

- Gest de omenie facut de Mircea Duțescu, un medic psihiatru din Vrancea, care și-a imparțit salariul cu infirmierele. La doua zile dupa ce angajații spitalului au protestat penru ca le-au scazut veniturile, medicul a decis sa-și imparta banii cu colegii aflați in suferința. Informația a fost dezvaluita…

- Duplex Radio Romania Actualitati - Radio Chisinau Momentele Unirii de acum un secol vor fi evocate astazi la Radio România Actualitati si într-o emisiune duplex realizata în direct din studiourile noastre din Bucuresti si Chisinau, imediat dupa radiojurnalul de la ora 13:00.…

- Probleme la Telekom Romania: rețeaua a picat. Clienți ai companiei, cu telefoanele blocate Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Compania a transmis pe Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”.…

- Eurovision Romania 2018 și-a desemnat aseara caștigatorii. Trupa The Humans a caștigat finala concursului, cu 3277 de voturi, iar melodia cu care vor reprezenta Romania la Lisabona, in luna mai a acestui an, se numește „Goodbye”. Trupa The Humans este alcatuita din șase membri Cristina Caramarcu (voce), Adi…

- Oamenii din Candești, Dumbraveni, se revolta impotriva taierii unei paduri de salcami din zona „Corbu”. Satenii au fotografiat modul in care se taie padurea batrana de 30 de ani și au facut reclamații inclusiv la primaria comunei Dumbraveni. Imaginile au fost postate in mediul online…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Administratia Trump vrea ca pana in anul 2025 sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale. Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie. Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia…

- Andreea Magdalena Mihalache Mulți oameni cu suflet mare au raspuns la apelul asociației “Solidar” și au donat bani pentru eleva Andreea Magdalena Mihalache. Apelul lansat de voluntarii asociației “Solidar” Vaslui de a o ajuta pe eleva Andreea Magdalena Mihalache sa-și finalizeze studiile nu a ramas…