Stiri pe aceeasi tema

- Politia orasului Winston-Salem, statul Carolina de Nord, SUA, a fost solicitata sa intervina in cursul zilei de miercuri la liceul Mount Tabor, unde s-au auzit focuri de arma, informeaza AFP, citata de Agerpres.Sosiți la fața locului, oamenii legii au gasit un elev ranit prin impușcare. Acesta a fost…

- Guvernatorul democrat din Virginia a acordat marți o iertare postuma pentru șapte afro-americani executați în 1951 pentru violul unei femei albe, dupa o ancheta și procese considerate injuste și rasiste, potrivit AFP.Ralph Northam și-a anunțat decizia dupa întâlnirea cu descendenții…

- Cateva sute de cetateni americani care vor sa paraseasca Afganistanul au ramas in tara dupa plecarea trupelor SUA, a estimat secretarul de stat Anthony Blinken, care a declarat luni noapte ca misiunea militara s-a incheiat, dar una diplomatica a inceput, potrivit BBC, scrie news.ro. La scurt…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca „nu exista rezerve” pentru a cumpara un nou lot de rachete rusești din sistemul S-400. Liderul a specificat faptul ca va aduce in discuție problema in urmatoarea sa vizita in Rusia. Aleksander Miheiev, șeful agentiei nationale ruse de export…

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Seful agentiei spatiale a Rusiei, Dmitri Rogozin, a avertizat luni ca se va retrage din programul Statiei Spatiale Internationale (ISS) daca Statele Unite nu vor ridica sanctiunile aplicate entitatilor spatiale ale Moscovei, in viitorul apropiat, transmite CNBC. ”Daca sanctiunile impotriva…

- Criza a plecat din Statele Unite și este cauzata pe de o parte de cererea foarte mare, iar pe de alta parte este un efect al pandemiei, dupa ce o parte a industriei a falimentat. Situația globala afecteaza inclusiv Romania, iar in luna mai au fost facute licitații la prețuri de trei ori mai mari […]…