Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut luni, 9 octombrie, formarea unui "guvern de uniune nationala", in a treia zi a ofensivei masive lansate de miscarea islamista palestiniana Hamas, care s-a soldat cu cel putin 900 de morti in Israel pana acum, scrie AFP, preluata de Agerpres."Le cer liderilor…

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…

- Chiar și teroriștii Hamas au fost surprinși de numarul israelienilor rapiți și duși in Gaza. Experții spun ca negocierile pentru eventuala eliberare a acestora sunt probabil in curs de desfașurare prin intermediul mediatorilor, scriu publicațiile israeliene Ynetnews ș Times of Israel.Israelul se confrunta…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost externat duminica, 16 iulie, din spital, la o zi dupa ce a fost internat pentru deshidratare, medicii spunand ca este sanatos, a anuntat biroul sau, conform AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Diagnosticul nostru dupa o serie de examinari, inclusiv teste…