Solicitare către guvern: să se interzică piftia! Propun, din motive obiective, sa se interzica piftia! Aia pregatita in casa, in bucataria cetateanului. Cel putin, in apartamentele de bloc. Sa se dea, ce stiu eu, lege, decret, hotarare guvernamentala, decizie, ceva, care sa nu mai permita cuiva sa faca piftie acasa! Nu ma intereseaza, guvernul social-liberal, ori invers, liberal-social, sa ia masuri. Sa faca ce-o sti mai bine si sa stopeze piftiraiala asta! Daca se calca pe bec si, ce sa vezi, tot se mai gaseste careva sa faca piftie in oala lui de pe aragaz, sa si-o ia, amarnic si serios, in flex! Asta… in plex! Amenda direct! Mare! Fara mustrare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiune a politistilor de investigare a criminalitatii economiceVerificari la 16 agenti economici din municipiul Constanta, municipiul Mangalia si comuna Baneasa au fost efectuate de politisti. In urma activitatilor, au fost constatate 3 infractiuni la Legea 84 1998, pentru punerea in circulatie a articolelor…

- Se apropie sarbatorile de iarna și tot mai mulți romani se intorc in țara. In acest sens, autoritațile fac eforturi pentru minimizarea raspandirii tulpinii Omicron, care deja face ravagii in alte țari. Astfel, autoritațile au decis sa introduca pentru cei care vin in Romania formularul digital pentru…

- Distracția costa: AMENZI de pana la 7.500 de lei pentru romanii care folosesc artificii ilegal Distracția costa: AMENZI de pana la 7.500 de lei pentru romanii care folosesc artificii ilegal Persoanele fizice nu au dreptul sa dețina și sa utilizeze articole pirotehnice, in cazul in care nu fac dovada…

- In Romania, conform legislației in vigoare, persoanele fizice nu au dreptul sa detina si sa utilizeze articole pirotehnice, daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale. Prin…

- Pentru cea mai lunga perioada de timp, Windows a fost intotdeauna disponibil pentru utilizatorii macOS, indiferent daca doresc sa-l foloseasca prin intermediul propriului Boot Camp al Apple sau al instrumentelor terțe precum Parallels. Cu toate acestea, odata cu trecerea la chipseturile Apple Silicon…

- Comisiile Senatului au aprobat marti seara introducerea certificatului verde pentru angajati. Propunerea legislativa se refera la personalul unor unitati publice si private care ar putea fi obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital privind COVID-19.

- Secretarul de stat Raed Arafat anunța ca legea privind obligativitatea certificatului verde in randul angajaților care merg la munca este deja in Parlament, in regim de urgența, ceea ce inseamna ca ar trebui sa treaca repede. ”Se va aranja in Parlament ce categorii de angajați sunt vizate” „La institutiile…

- Polițiștii au desfașurat acțiuni de identificare a localurilor unde sunt incalcate prevederile hotararilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica. Oamenii legii au verificat 182 de agenți economici, fiind documentate incalcari la 28 dintre aceștia.