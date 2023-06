Soldații ucraineni au trecut Niprul – profită din plin de instabilitatea din Rusia Armata ucraineana a traversat Niprul, la nivelul Podului Antonovski, in apropiere de orasul Herson, cu scopul de a incerca sa se stabileasca pe malul stang al fluviului, aflat sub controlul Rusiei. Inregistrari video circula pe retele de socializare, incepand de duminica, in care apare un vehicul rusesc blindat de transport de trupe de tip BTR-82A care deschide focul asupra unor unitati ucrainene, in apropiere de fluviu. Potrivit unor surse, aproximativ 100 de combatanti ucraineni detin o pozitie pe malul ocupat de rusi al Niprului. Acest numar ar putea creste rapid, daca militari ucraineni reusesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

