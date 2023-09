Soldații ruși au tras în propriile trupe care se predau. Care este explicația? Reprezentanții Batalionului 2 mecanizat al Brigazii a 3-a de asalt din Ucraina au declarat ca au luat prizonieri ruși in satul Andriivka, aflat pe linia frontului, in estul regiunii Donețk. Aceștia au spus ca forțele ruse, realizand ca lupta pentru sat era pierduta și ca mulți dintre soldații sai se predau, au dat ordinul de a deschide focul asupra propriilor trupe, scrie businessinsider.com. Potrivit relatarii ucrainene, Ucraina a luat totuși doi soldați ruși in captivitate dupa explozie. Nu este clar cați soldați ruși au fost uciși, dar trei soldați erau vizibili inainte de explozie in imaginile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

