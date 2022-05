Soldații de la Azovstal nu s-au predat, spune un consilier al primarului din Mariupol Mariupol și, implicit, combinatul siderurgic Azovstal sunt in continuare sub bombe. Rușii incearca sa blocheze buncarele, ucrainenii se apara. Și, pentru ca s-a zvonit ca soldații de la Azovstal s-au predat trupelor ruse, consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a dat un comunicat preluat de presa ucraineana: „Surse ruse susțin ca luptatorii combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol ar fi parasit uzina cu steagul alb al capitularii, dar aceasta este o știre falsa. Ce incredere sa aiba cineva in sursele ocupanților ruși, cand aceștia au luat deja prizonieri din Mariupol de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

