Soldaţi americani, răniţi într-o interacţiune cu forţe ruseşti în Siria (oficiali ai SUA) Un mic numar de militari americani au fost raniti intr-o interactiune cu forte rusesti in Siria, au declarat miercuri pentru Reuters doi oficiali ai Statelor Unite.



Unul dintre oficiali a declarat, sub protectia anonimatului, ca ranile suferite sunt un rezultat al unei coliziuni si nu al unui schimb de focuri.



Celalalt oficial citat de Reuters a declarat ca incidentul a avut loc anterior in cursul acestei saptamani in nord-estul Siriei si ca ranile suferite sunt usoare.



