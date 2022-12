Sofia Carson a lansat Applause Sofia Carson a lansat “Applause”. Melodia scrisa de Warren și interpretata cu pasiune de Carson este un imn global al imputernicirii feminine. „Sunt atat de onorata ca am scris melodia „Aplauze” pentru puternicul film Tell It Like a Woman. Sa faci parte dintr-un film care promoveaza femeile in fața și in spatele camerei a fost o experiența foarte plina de satisfacții”, a spus Warren. „Vocea frumoasa și dinamica a Sofiei Carson intruchipeaza emoția și puterea atat a cantecului, cat și a mesajului sau.” „Sunt onorata sa fiu vocea lui ‘Aplauze'”, spune Carson. „Un imn dedicat femeilor lumii. Un memento… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

