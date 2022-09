Stiri pe aceeasi tema

- MASURA… Chiar in prima zi a saptamanii, polițiștii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident auto, petrecut pe strada M. Sadoveanu, din municipiul Vaslui. Din primele cercetari a reieșit ca un barbat de 47 de ani, din municipiul Vaslui, nu a pastrat distanța regulamentara fața…

- DECIZIE…Magistratii Judecatoriei Vaslui au decis sa-l scape de arestul preventiv pe soferul care, beat fiind, a produs un grav accident de circulatie, pe raza localitatii Cantalaresti. Instanta a decis inlocuirea masurii privative de libertate cu cea a arestului la domiciliu pentru o durata de 30 de…

- DESTIN FRANT… Tragedia de la Oprișița, in urma careia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, a fost aprig dezbatuta de societatea vasluiana. Mama lui Andrei Chirica, tanarul mort in accident, este cunoscuta de vasluieni. Tanti Maricica are o taraba in piața Traian și multa lume cumpara fructe și…

- DESTIN FRANT… Tragedia de la Oprișița, in urma careia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața a fost aprig dezbatuta de societatea vasluiana. Mama lui Andrei Chirica, tanarului mort in accident este cunoscuta de vasluieni. Tanti Maricica are o taraba in piața Traian și multa lume cumpara fructe…

- Soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost condamnata la patru ani si sase luni de inchisoare cu executare. Sentinta judecatorilor nu este definitiva. Soferita care a omorat doua fete in zona Andronache din Capitala, condamnata la inchisoare. Aceasta este acuzata…

- Tragedia de sambata, 16 iulie 2022, din Bucegi, cand un barbat de 35 de ani, cetatean portughez, a murit trasnit de un fulger a luat o intorsatura penala. Turistul facea parte dintr-un grup organizat care platise un ghid montan roman sa-l duca pe traseu. Localnicii sustin ca sambata au fost emise mai…

- CAMPANIE… Raniții din accidentul care avut loc la Iași, in urma caruia patru persoane au murit și trei au ajuns, in stare grava, la spital, au nevoie de sange. Unitatea sanitara in care aceștia sunt internați au facut apel la populație pentru a-i ajuta pe cei care au supraviețuit accidentului provocat…

- ACHETA… Conform ultimelor informații venite din partea autoritaților și a reprezentanților societații la care erau angajați muncitorii care și-ai pierdut viața noaptea trecuta, una dintre victime este din județul Vaslui, comuna Alebști. Mai exact, albeșteanul se numara printre victimele norocoase care…