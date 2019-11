Belarus isi securizeaza granita din cauza turismului la Cernobil

Republica Belarus isi securizeaza frontiera cu Ucraina langa Cernobil, unde in 1986 a avut loc un dezastru nuclear, in conditiile in care turismul spre zona contaminata inregistreaza o crestere substantiala, informeaza dpa, preluat de Agerpres. [citeste mai departe]