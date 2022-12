Stiri pe aceeasi tema

- Inainte cu doua zile de Craciun, la intrarea in Pasajul Unirii a avut loc un accident teribil, in care un barbat și-a pierdut viața, iar alți 20 de oameni au fost grav raniți. La acel moment, s-a spus ca șoferul autocarului ar fi condus ore intregi și ca oboseala ar fi principalul factor ce a cauzat…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-și viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- Soferul autobuzului ar fi spus autoritatilor romane ca urma instructiunile de traseu din aplicatia Google Maps, scrie ziare.com. El nu a explicat de ce nu a observat semnul rutier de avertizare, conform ekathimerini.com.Pasagerii din autobuz au afirmat ca soferul era obosit dupa un drum lung de la Salonic,…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-li viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- O turista din Grecia aflata in autocarul care vineri a izbi violent limitatorul de inalțime de la intrarea in Pasajul Unirii a povestit, pentru Euronews , clipele de groaza prin care a trecut dupa producerea accidentului in urma caruia o persoana a murit și alte 24 au fost ranite. „Au fost raniți de…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-și viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- Anchetatorii accidentului in care a fost implicat autocarul cu greci la Pasajul Unirii au refacut traseul calatoriei. Asa, au aflat ca, de fapt, la inceput de drum, masina avea doi soferi. Problema este ca unul dintre ei a facut toxiinfecție alimentara. Autocarul a mers 900 km Potrivit presei din Grecia,…

- Șoferul autocarul a declarat la audieri ca nu a vazut primul limitator și ca a schimbat banda chiar inainte sa ajunga la al doilea unde spera ca autocarul o sa incapa, potrivit Spotmedia . El a condus 16 ore fara pauza inainte de a izbi violent limitatorul de inalțime de la intrarea in Pasajul Unirii,…