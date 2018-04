In urma cu ceva vreme, Dragoș Birligea a cauzat un accident rutier in București, in timp ce se afla sub influența stupefiantelor. Motivul a facut acest caz și mai naucitor, intrucat barbatul a dorit sa-și ucida soția. Acum, șoferul primește lovitura de grație de la aceeași femeie pe care a incercat ca o ucida.