Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe clipuri realizate de un angajat al societații de transport public din Brașov au fost postate pe rețeaua de socializare Tik Tok, in vreme ce acesta este la volan. Clipurile au atras atenția conducerii societații care a demarat o ancheta interna, anunța Agenția de presa Rador. „Zic asa, dupa…

- Un șofer RAT Brașov posteaza pe Tik Tok in timp ce conduce autobuzul cu calatori. Mai multe clipuri realizate de angajatul societații de transport public au fost postate pe rețeaua de socializare. Zic asa, dupa mintea mea, sa aveti gjija cum va bagati, ca eu stau pe Tik Tok. treaba voastra, va bagati,…

- Un șofer de autobuz din Brașov, care transporta oameni in fiecare zi, a facut un avertisment pentru cei care aleg transportul in comun. Barbatul i-a atenționat ca sta pe Tik Tok, iar din acest motiv, trebuie sa aiba grija.

- Șoferul unui autobuz de la societatea de transport local Transurb SA Galați a gasit pe unul din scaune o sacoșa uitata de un calator și cand s-a uitat sa vada ce conține respectiva sacoșa a avut surpriza sa constate ca inauntru erau doua pistoale. Evident, șoferul a alertat Poliția prin apelul unic…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Bistrița a intervenit miercuri in localitatea componenta Slatinița, unde un autobuz a fost cuprins de flacari. ”Cei 16 pasageri și conducatorul auto au ieșit din autobuz pe cont propriu, in siguranța”, a transmis purtatorul de cuvant al ISU. Conform acestuia,…

- Pompierii bistrițeni au fost chemați de urgența sa intervina pentru a stinge flacarile care au cuprins un autobuz. S-a intamplat miercuri, pe un drum din Bistrița. Din cauza necunoscute inca, mijlocul de transport, in care se aflau 17 oameni, cu tot cu șoferul, a fost cuprins de un incendiu. S-a intamplat…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Vasile Lucaciu. Potrivit ISU Maramureș, in cazul accidentului de pe strada mai sus amintita au intervenit doua echipaje SMURD, EPA ȘI TIM. In urma accidentului au rezultat trei victime, una in stop cardio respirator, resuscitata…

- Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o statie de autobuz din municipiul Baia Mare, ranind grav doua persoane, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…