- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, conform deciziei instanței.“La data de 19 august, in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri, sambata, intr-un accident rutier, in statiunea 2 Mai, a fost retinut. Barbatul a fost condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. Astazi, 20 august, urmeaza sa fie prezentat…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Poliția Constanța a transmis luni, 31 iulie, ca polițiștii din Eforie au oprit acum trei ani „un barbat de 46 de ani”, fața de care „s-au luat masuri legale”. Barbatul respectiv este șeful ANPC, Horia Constantinescu.Șeful ANPC a fost inregistrat video, in august 2020, de un agent de la Politia Eforie,…

- La data 25 mai 2023, in jurul orei 05:10, politistii au oprit in trafic un autoturism care se deplasa pe DN 7, in localitatea Santuhalm. Conducatorul auto, un barbat de 35 ani, din municipiul Arad, a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, precum si prelevarii de mostre biologice.…