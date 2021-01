Șoferul a plecat de la locul accidentului: Medgidia. Accident rutier grav pe strada Grivitei. Un pieton a decedat Accident rutier pe strada Grivitei din municipiul Medgidia. La data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 23:55, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Grivitei din municipiu, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat faptul ca impactul s a produs intre un autoturism si un pieton, fiind vorba despre o femeie, de 68 de ani, care a decedat la spital.Dupa producerea accidentului rutier, conducatorul autot ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

