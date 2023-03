Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița troleibuzului care a lovit mortal fetița de 12 ani pe trecerea de pietoni a fost adusa in fața magistraților, la Judecatoria Ciocana. Acolo, judecatorii urmeaza sa decida daca ii prelungesc arestul. Aceasta nu a raspuns la nicio intrebare adresata de jurnaliști. Ieri, femeia a fost reținuta…

- Detalii noi ies la iveala despre accidentul mortal de la Ciocana, unde un troleibuz a lovit mortal o fetița de 12 ani pe trecerea de pietoni. Pasagerii troleibuzului, in stare de șoc, povestesc pe rețelele de socializare despre momentul dinaintea incidentului, dar și dupa, transmite Știri.md. „Astazi…

- Șoferița troleibuzului care a lovit mortal fetița de 12 ani a fost reținuta pentru 72 de ore. Informația a fost confirmata pentru Publika de de ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic.

- Șoferița troleibuzului care a lovit mortal ieri o fetița de 12 ani a fost reținuta pentru 72 de ore. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA, ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic.

- „Fetița nu a traversat pe trecerea de pietoni”. Declarația a fost facuta de catre taxatoare, dupa ce troleibuzul in care lucreaza a lovit mortal copila de 12 ani, in sectorul Ciocana din capitala.

- Acțiune a poliției, miercuri, pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Oamenii legii au urmarit un șofer in varsta de 38 de ani care nu a oprit la semnale. Barbatul a lovit mai multe mașini parcate in incercarea de a scapa de polițiști insa aceștia au reușit sa il prinda și sa il imobilizeze. Șoferița…

- Poliția vine cu precizari privind accidentul din data de 23 decembrie 2022, in care un minor de 10 ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, din sectorul Botanica al capitalei. „Pe cazul dat a fost inițiata o cauza penala, in cadrul careia…

- Cauza penala in privința tinerei care a tamponat mortal o fetița din Falești a fost expediata in instanța de judecata, anunța Procuratura Generala. Șoferița risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.