- Micuta din comuna Scobinti implinise 4 ani in ziua in care a fost lovita mortal. Ea juca sotron pe strada impreuna cu cele doua surori mai mari Fetita in varsta de patru ani omorata in strada de o femeie care conducea un autoturism cu viteza prin localitatea Sticlaria, comuna Scobinti, va fi inmormantata…

