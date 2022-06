Soferita din Iasi vinovata de accidentul mortal din Pacurari a fost condamnata la 1 an si 6 luni de inchisoare in 2010!

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luata sambata de catre magistrati. Adina Iuliana Ghervase a fost adusa sambata la pranz la Judecatoria din Iasi, iar magistratii au dispus emiterea…

- Șoferița care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv sambata pentru 30 de zile, potrivit News.ro. Adina Iuliana Ghervase a fost adusa sambata la pranz la Judecatoria din Iasi, iar magistratii au dispus emiterea mandatului de…

- Dupa o noapte petrecuta in Arestul Politiei, soferita care a omorat patru angajati ai Citadin, a fost prezentata judecatorilor cu propunerea de arestare. Cel mai probabil, in urma deliberarilor, judecatorii vor aproba arestarea femeii pentru 30 de zile. Soferita a refuzat intrebarile jurnalistilor…

- Echipa de muncitori de la ”Citadin” Iași, lovita in plin in noaptea de joi spre vineri de o mașina condusa de Adina Iuliana Ghervase, era formata din opt membri. Doar unul dintre ei a ramas neatins de autoturismul scapat de sub control. El a fost cel care a sunat dupa ajutor.

- Femeia care a omorat patru muncitori de la Citadin a fost bagata dupa gratii aseara, dupa multe „peripetii". Adina Iuliana Ghervase, in varsta de 39 de ani, este cercetata pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. Ea a bagat in mormant…

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…

- Femeia, care a provocat accidentul mortal din Pacurari, se numeste Adina Iuliana Ghervase, are 38 de ani, si locuieste in Valea Lupului. Aceasta se afla la volanul unui autoturism Alfa Romeo si circula cu viteza dinspre capat Pacurari catre Fundatie. In curba de la AMRS, femeia a pierdut controlul…