- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva.

- Adrian Iacob si Mihail Marcoci, fostul rector si fostul prorector la Academia de Politie, au fost condamnati definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul santajarii jurnalistei Emiliei Sercan. Judecatorii au decis sa inlature obligatia ca Academia de Politie sa plateasca plata unor daune…

- Un sofer a fost scos de politisti in catuse dintr-un gard viu. Se ascunsese acolo, pentru a nu fi depistat ca bause inainte de a se urca la volan. In prima instanta, a primit o pedeapsa simbolica, dar procurorii au facut apel. In noaptea de 31 iulie / 1 august a anului trecut, politistii i-au cerut…