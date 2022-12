Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi s-a stins un om a carui privire angelica ne cuprindea pe toți. Ochii ei albaștri și senini, care mereu se scaldau intr-un zambet plin de bunatate, vor lumina de acum incolo cerul. Intr-o zi de sarbatoare a plecat dintre noi Mihaela, cea plina de entuziasm și iubire. Cu regret OMINI anunța ca…

- Localnicii dintr-o localitatea din Maramureș spun ca primarița acestora, care este și soția preotului din comunitate, ar fi jucat de nenumarate ori banii locali la pacanele impreuna cu soțul ei, preotul. Localnicii spun ca nu au mai primit ajutoarele pentru incalzire tocmai pentru ca aceasta i-ar…

- La data de 4 octombrie 2022, in jurul orei 15,00, o tanara de 22 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada București din municipiul Alba Iulia, a acroșat, cu oglinda laterala, un barbat de 70 de ani, din Alba Iulia, care circula pe o bicicleta, in aceeași direcție de…

- Un tanar din Iasi este cercetat penal dupa ce a jefuit o tanara. Hotul risca ani intregi de puscarie. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar din judetul Iasi, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie. In acest caz, politistii au beneficiat de colaborarea…

- Unul dintre barbații implicați in altercația de la Jucu de Sus a murit. Este vorba despre soțul femeii, cel care de altfel l-ar fi atacat prima data pe concubinul acesteia. Dupa ce l-a atacat pe concubin, soțul ei a mers acasa și s-a automutilat. Vineri dimineața, medicii au anunțat ca soțul femeii…

- La data de 27 septembrie 2022, polițiștii Postului de Poliție Salciua au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Salciua, in timp ce taia arbori nemarcați de organele silvice, din locul numit ”Taul Lacului”, situat pe raza localitații Salciua de Jos. Din primele cercetari, a rezultat ca barbatul…

- In aceasta dimineața, vineri, 23 septembrie, poliția din Falești a fost sesizata precum ca pe traseul M-5, in apropiere de satul Pirlița s-a produs un accident rutier cu tamponare de biciclist. Astfel, la fața locului, polițiștii au stabilit ca o femeia de 50 ani, locuitoare a satului Rauțel, in timp…