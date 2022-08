Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva. Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru savarsirea infractiunii…

- Șoferița care a ucis doua fete și-a aflat sentința. Decizia nu este insa definitiva. Marcela Leonte a primit 4 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si 1 an si 6 luni pentru ca a condus sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise. Pedepsele au fost contopite…

- Evenimentul rutier mortal care a avut loc in anul 2021 in cartierul Andronache din București a șocat intreaga țara. Șoferița care a ucis doua fete in zona cu pricina a fost condamnata vineri, 12 august, la inchisoare cu executare de catre magistrații de la Judecatoria Sectorului 2. Afla in randurile…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres. Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru…

- La un an si jumatate distanta dupa ce doua fete au murit, fiind lovite de o masina, pe trotuar, in cartierul bucurestean Andronache, soferita a fost condamnata de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres .…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva.

- Șoferița care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv sambata pentru 30 de zile, potrivit News.ro. Adina Iuliana Ghervase a fost adusa sambata la pranz la Judecatoria din Iasi, iar magistratii au dispus emiterea mandatului de…