Soferiţă bătută de o vatmaniţă după ce a oprit pe linia de tramvai O vatmanița din Bucuresti a luat la bataie o șoferița care ar fi oprit mașina la semafor chiar pe linia de tramvai, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, informeaza Realitatea.net. Totul ar inceput cand șoferița ar fi oprit mașina la semafor chiar pe linia de tramvai. Ea ar fi ignorat apoi claxonul tramvaiului. Vatmanita s-a enervat și a coborat din vehiculul in care erau mai mulți calatori pentru a o admonesta pe soferita. La un moment dat, vatmanița, o femeie in varsta de 50 de ani, a scos cheile mașinii din contact și le-a aruncat pe strada, peste ele trecand mai multe autovehicule. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Scene șocante au fost filmate in Sectorul 5 al Capitalei, in zona Pieței Rahova! Fara sa-i pese de calatori, o femeie care conducea un tramvai de pe linia 32 a coborat din vehicul pentru a se lua la bataie cu o șoferița. Scandalul s-a terminat doar dupa ce au intervenit polițiștii. Șoferița agresata…

Șoferița ar fi oprit mașina la stop chiar pe linia de tramvai, moment in care vatmanița s-a infuriat și a coborat din vehiculul in care erau mai mulți calatori. Imediat, intre cele doua a izbucnit un scandal violent. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, la un moment dat, vatmanița, o femeie…

