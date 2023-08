Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca a fost la Galati si ca a mers si pe pod dupa ce a vazut unele articole in care se spunea ca erau sa sara camioanele in Dunare din cauza denivelarilor. Denivelarile de pe podul peste Dunare au aparut in special pe sensul dinspre Tulcea spre Braila,…

- Denivelarile de pe podul peste Dunare au aparut in special pe sensul dinspre Tulcea spre Braila din cauza nerespectarii restrictiilor de tonaj pe canicula, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit miercuri, 16 august 2023, despre denivelarile aparute la podul peste Dunare și a afirmat ca sunt „exagerari”. „Am vazut unele articole care spuneau ca sar camioanele in Dunare de la denivelari si asa mai departe”, a declarat Grindeanu

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca denivelarile de pe podul de la Braila nu sunt grave și ca au fost cauzate de nerespectarea restricțiilor de tonaj la anumite temperaturi. De asemenea, el a reacționat la nemulțumirea oamenilor dupa ce podul a fost inchis luni noaptea.„Eu am trecut…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a numit podul peste Dunare de la Braila „un pod al speranței, un pod al unirii”: „este pana la urma dovada ca statul roman știe sa investeasca”.

- Ministrul Transporturilor a facut vineri, 23 iunie 2023, o noua inspecție pe podul de la Braila. Sorin Grindeanu a anunțat ca inaugurarea construcției va avea loc pe 6 iulie 2023, iar la eveniment va fi prezent președintele Klaus Iohannis și mai multe oficialitați straine.

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a verificat stadiul lucrarilor la podul de peste Dunare de la Braila. Initial, inaugurarea lucrarii fusese anuntata pentru 27 iunie, insa Grindeanu a spus ca a fost amanata pentru inceputul lunii iulie, mai exact, 6 iulie.