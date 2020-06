Şoferii STB vor purta obligatoriu uniforme, începând de la 1 iulie Toti conducatorii de vehicule ai Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA vor purta uniforme, incepand cu data de 1 iulie, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES.



"In prezent, toate eforturile noastre sunt indreptate spre transformarea fostei regii intr-o companie eficienta si mai apropiata de public si dorim mai ales schimbarea mentalitatii pe un trend nou, proactiv, al unora dintre angajati care au ramas tributari vechilor obiceiuri. Am luat aceasta decizie ca urmare a multor reclamatii, anumiti conducatori si manipulanti de vehicule nu erau imbracati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

