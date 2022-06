Șoferii reșițeni tac, înghit în sec și spun: Asta e! REȘIȚA – Șoferii revoltați pe Facebook de prețul carburanților nu mai protesteaza! Sau protesteaza doar pe rețelele de socializare! Pe emailul redacției a sosit in urma cu cateva zile un anunț privind un protest in municipiul Reșița privind creșterea prețurilor carburanților! Mai exact, toți nemulțumiții erau invitați la un protest pașnic, vineri, in jurul orei 20, cu pancarte, in zona Calnicel, unde ar fi trebuit blocate ambele sensuri de mers. Doar ca, surpriza! Vineri, pe la ora 20:30, doar șapte mașini s-au oprit pe avarii in fața benzinariei MOL din Calnic, au stat cateva minute, iar soferii,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

