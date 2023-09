Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer baut si care consumase si substante psihoactive a accidentat doua femei, dintre care una a murit, si a lovit cinci autoturisme parcate pe strada Unirii din localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov.Nicoleta, femeia de 56 de ani care a murit, ieșise in poarta pentru a-și ridica tortul aniversar,…

- O femeie a fost ucisa chiar la poarta casei sale, de un șofer de 59 de ani care s-a urcat drogat și baut la volanul mașinii lui. Victima primea un tort de ziua ei de naștere, moment in care a fost prinsa intre doua mașini și tarata zeci de metri. Nicoleta, in varsta de 56 de ani, s-a stins din viața…

- Femeia in varsta de 56 de ani care a fost ucisa in accidentul din Popești Leordeni, provocat de un șofer beat și drogat, iși serba chiar astazi ziua de naștere. Ieșise la poarta sa iși primeasca tortul, cand a fost prinsa intre doua mașini. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- O noua tragedie oe șoselele din Romania a fost cauzata de un șofer drogat. S-a intamplat in Popești Leordeni, unde o femeie a murit. Aceasta mergea sa ia tortul de la soțul ei, care il adusese. Șoferul, baut și drogat, a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate. O noua […]…

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- Numarul șoferilor care conduc drogați a crescut dramatic in Romania. Iar cazul lui Matei Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a spulberat o fata și un baiat in satul 2 Mai, este un exemplu teribil de tragedie pe care o poate produce condusul sub influența stupefiantelor.

- Femeia de 74 de ani era singura acasa, marți seara, in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet, cartierul Calea Șagului din Timișoara, informeaza Opinia Timișoarei.Intre cei doi a izbucnit o lupta, agresorul lovind victima cu…

- Victima a fost lovita cu o sticla și a ajuns in stare grava la spital, unde a și decedat. Incidentele au pornit imediat dupa fluierul de start al partidei și au fost potolite de poliția braziliana cu gaze lacrimogene, ce au patruns și in stadionul Allianz Parque. Inca o tragedie s-a petrecut in week-end…