Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri valceni vor fi la datorie și vor acționa pe toate drumurile din județ, cu aparatele RADAR. Politistii recomanda conducatorilor auto sa circule cu viteza redusa, permanent adaptata condițiilor meteo-rutiere si sa adopte o maniera preventiva de condus. In urma activitaților desfașurate…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de supraveghere si control al traficului rutier, precum si de prevenire a accidentelor de circulatie, fiind aplicate in total 101 de sanctiuni contraventionale.

- Weekend-ul trecut, polițiștii Serviciului Rutier au acționat pe drumurile de pe raza județului Valcea, cu echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile model TruCAM, pentru depistarea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. La data de 02 mai a.c., politisti rutieri si de ordine publica, impreuna cu jandarmi si politisti locali au fost prezenti pe drumurile din judet pentru siguranta cetatenilor.…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, alaturi de jandarmi, politisti locali și militari au desfașurat acțiuni pe raza municipiului Buzau și Secției de poliție rurala Maracineni, pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in aceasta perioada…

- Ieri, politistii Postului de Poliție Coroieni au desfasurat activitati specifice, avand ca scop identificarea conducatorilor care nu respecta normele privind circulația rutiera. Din cele 20 de persoane verificate, patru au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare totala de peste 2.600 de…

- Pentru reducerea numarului de accidente rutiere grave și pentru menținerea unui climat de siguranța rutiera pe drumurile publice, in cursul zilei de ieri, politistii Serviciului Rutier si cei ai Serviciului de Ordine Publica au efectuat, la acest sfarsit de saptamana, o serie de actiuni, pe principalele…

- Sancțiuni contravenționale in valoare de 276.000 de lei aplicate de catre polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, in mai puțin de 48 de ore. 37 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii olteni au intensificat, pe 5-6 martie, activitațile in vederea asigurarii unui climat…