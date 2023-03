Stiri pe aceeasi tema

- O persoana care a fost condamnata pentru o infractiune comisa ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie si care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar dupa cinci ani de la data executarii pedepsei, potrivit unui amendament…

- Senatul a adoptat in calitate de prim for sesizat initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc prin care soferii care se urca bauti la volan, nu au permis de conducere și omoara oameni ajung direct la inchisoare. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze proiectul de lege in calitate de for…

- Senatul a adoptat luni, in plen, in unanimitate, propunerea legislativa pentru completarea Codului penal astfel incat soferii drogati, in stare de ebrietate sau fara permis care au generat un accident rutier mortal sa fie pedepsiti cu inchisoarea cu executare. „O parte semnificativa a accidentelor…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

