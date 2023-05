Stiri pe aceeasi tema

- Germania se afla pe primul loc in UE, in februarie, in privința protecției temporare acordata ucrainenilor care au fugit din calea razboiului declanșat de Rusia. Este vorba despre un numar de 25.125 persoane, conform datelor furnizate de Eurostat. Pe locul doi se afla Polonia cu 24.905, Cehia pe trei…

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti, ca este ingrijorat de planurile Rusiei de a amplasa armele nucleare tactice in tara vecina Belarus, relateaza CCN. Inca nu au facut asta, daca nu cumva s-a intamplat ceva in timp ce eram in elicopter”, a declarat Biden reporterilor. „Sigur, sunt ingrijorat de…

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- Primul an de razboi in Ucraina. In semn de solidaritate cu vecinii ucraineni, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…

- Sute de soferi de autocamioane asteapta, miercuri, sa iasa din tara prin principalele puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, iar inainte de Nadlac II, pe autostrada A1, s-a format o coloana lunga de aproximativ cinci kilometri. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…

- A doua etapa a sancțiunilor privind importurile de țiței din Rusia a inceput astazi, astfel ca Romania nu va mai putea importa motorina din Rusia. Situația e alarmanta, ținand cont ca 80% din motorina de import e de la ruși. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune insa ca nu trebuie sa ne facem griji.…