- Mai mulți parlamentari propun, printr-un proiect legislativ, ca, in cazul vanzarii unui vehicul, clasa de bonus-malus sa se pastreze timp de mai mulți ani de la incheierea ultimei polițe de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA), astfel incat sa poata fi folosita in cazul noii mașini.

- In Camera Deputaților, for decizional, se afla proiectul de modificare al Codului Rutier. Parlamentarii vor sa introduca obligativitatea folosirii luminilor de intalnire pe toate drumurile din Romania.

- Șoferii care nu iși platesc amenzile de circulație in termen de 60 de zile de la primirea acestora, ar putea ramane fara permisul de conducere. Asta prevede un proiect de lege susținut de parlamentarii coaliției de guvernare, care subliniaza, in același timp, faptul ca cei care au incasat sancțiunea…

- Senatorii dezbat și voteaza, miercuri, proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale adoptat cu o zi in urma in comisiile de specialitate. Parlamentarii USR au protestat, in foaierul salii de plen a Senatului, impotriva proiectului, in timp ce, in plenul Senatului, au venit și reprezentanții…

- Ministerul Finantelor a publicat ieri, in transparenta decizionala, proiectul de HG care stabileste practicarea de catre asiguratorii RCA a propriilor tarife de prima care au fost practicate la data de 1 Martie 2022. „Prezenta hotarare stabileste tarifele de prima maxime pentru asigurarea obligatorie…

- Soferii care conduc sub influenta alcoolului sau a drogurilor trebuie pedepsiti mult mai sever. Si sa nu mai aiba dreptul de a se urca la volan in urmatorii cinci ani. Sunt lucruri pe care societatea civila si specialistii in condus preventiv le cer de multi ani.

- Parlamentarii au fost convocați in ședința plenara, iar pe ordinea zi se regasește și proiectul de punere in aplicare a mai multor decizii emise de Curtea Constituționala. Printre altele acestea vor elimina limba „moldoveneasca” din textul legilor țarii și va fi inlocuita cu limba romana.

- Legea nr. 385/2022 prin care se modifica codul rutier a intrat in vigoare. Una dintre modificarile importante aduse de aceasta lege prevede ca titularul permisului de conducere are dreptul sa obtina istoricul sanctiunilor la regimul circulatiei pe drumurile publice in una din urmatoarele modalitati:…