Șoferi FĂRĂ PERMIS, BĂUȚI sau cu mașina NEÎNMATRICULATĂ, pe drumurile Clujului de Paști Conducatorii de mașini neînmatriculate, aflați sub influența alcoolului sau care nu dețin permis le-au dat batai de cap polițiștilor din județul Cluj în perioada sarbatorilor. Zeci de șoferi au fost sancționați pentru comiterea unor infracțiuni rutiere, în ultimele zile. Șoferi fara permis, au ieșit la plimbare pe strazile din Cluj Șoferi fara, au ieșit la plimbare pe strazile din Cluj În data de 20 aprilie, politistii au depistat un barbat de 36 ani, din comuna Tritenii de Jos, în timp ce se deplasa în localitatea Tritenii de Sus, cu o mașina neînmatriculata și fara a deține permis… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

