Soferi din ce in ce mai indisciplinati, sanctionati de politistii rutieri buzoieni (52 de vitezomani amendati si alte 130 de sanctiuni contraventionale acordate de oamenii legii)

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, luni, ca in urma accidentului rutier petrecut pe DN 15 E60, la Sanpaul, in jurul orei 6.30, in care au fost implicate 20 de masini, administratorul drumului public a fost amendat cu suma de 14.500 de lei, iar noua dintre conducatorii auto au fost…

- La data de 29 octombrie 2021, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța traficului rutier și conduc autovehicule…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 118 amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, in cadrul actiunii TRUCK&BUS, desfasurata la nivel national.…

- La data de 14 octombrie 2021, in intervalele orare 06.00 – 09.00 și 16.00 – 19.00, polițiștii rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza județului Brașov, pentru prevenirea accidentelor…

- Potrivit IPJ, in data de 7 septembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au aplicat 131 de sanctiuni contraventionale si au retinut 24 de permise de…

- In perioada 3 – 6 septembrie politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 341 de sanctiuni contraventionale si au retinut 50 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. In…

- Acțiune a IPJ Alba pentru prevenirea accidentelor rutiere: 857 de sancțiuni contravenționale și 57 de permise reținute, in perioada 23 – 30 august Acțiune a IPJ Alba pentru prevenirea accidentelor rutiere: 857 de sancțiuni contravenționale și 57 de permise reținute, in perioada 23 – 30 august Polițiștii…

- In perioada 23 – 30 august 2021, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o actiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accident și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație. Au fost aplicate…