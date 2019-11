Stiri pe aceeasi tema

- In data de 02.11.2019, in jurul orei 13:00, politistii rutieri au oprit in trafic, pe raza municipiului Lupeni, autoturismul condus de un barbat de 54 de ani, din Lupeni. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat un rezultat de 0,41 mg/l, alcool pur in aerul…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a gonit cu politia dupa el de la Radauti pana la Burla, unde a reusit sa-si piarda urma, fara insa a scapa de oamenii legii, care au reusit sa stabileasca a cui este masina si cine era la volan. Totul a plecat de la faptul ca agentii au observat o masina al carei ...

- Oprit in trafic pentru depasirea vitezei legale, un tanar de 20 de ani, din comuna Zvoristea, a ajuns in spatele gratiilor, dupa ce politistii au constatat in urma verificarilor ca acesta conducea autoturismul fara a avea acest drept si consumase alcool inainte de a se urca la volan.Incidentul care…

- Politistii din Bucuresti au depistat un cetatean strain pe numele caruia Judecatoria Sectorului 2 a emis mandat de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Barbatul se afla la volanul unei masini, desi nu detine permis, nu a oprit la semnalele politistilor si a intrat…

- In data de 28.09.2019, in jurul orei 00:40, politistii rutieri au depistat in trafic un tanar de 24 de ani, din municipiul Vulcan, care conducea un autoturism pe raza orașului Uricani (pe D.N.66 A) In urma efectuarii testarii alcoolscopice a celui aflat la volan, aparatul etilotest a indicat o concentratie…

- Un barbat din comuna Sasciori este cercetat penal dupa ce a condus o autoutilitara sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,17. Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea o autoutilitara, pe…

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce politistii rutieri constatat ca acesta consumase droguri inainte de a se urca la volan.

- Un iesean care a fost oprit in trafic de catre un echipaj de politie abia se mai putea tine pe picioare de beat ce era, fiind de mirare ca nu este deja in coma alcoolica. Barbatul are domiciliul in localitatea Barnova, si a fost depistat in trafic deoarece a fost observat conducand haotic si periculos.…