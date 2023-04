Ieri, 1 aprilie, in jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru verificari un autoturism, condus pe strada Gradinarilor, de un barbat de 53 de ani, din județul Cluj. In urma testarii cu aparatul etilotest, conducatorului auto i-a rezultat o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind ulterior condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe,…