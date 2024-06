Real Madrid, regina Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul spaniol Dani Carvajal, marcatorul primului gol din finala Ligii Campionilor, caștigata de Real Madrid cu scorul de 2-0 in fața Borussiei Dortmund, a fost ales cel mai bun jucator al meciului disputat sambata seara pe Wembley. Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor,…

- Carlo Ancelotii, antrenorul campioanei Europei, Real Madrid, a facut o scurta analiza dupa 2-0 cu Borussia Dortmund, in finala Ligii Campionilor . El a recunoscut ca prima repriza a fost slaba, dar ca elevii sai s-au redresat și in partea secunda și-au demonstrat clasa. „In prima repriza, nu mi-a placut…

- Finala Ligii Campionilor, cel mai așteptat eveniment fotbalistic al anului, le-a avut in acest an fața in fața pe Real Madrid și Borussia Dortmund. Sute de miii de oameni au urmarit partida ilegal, pe streamuri piratate pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter). In Romania, pachetul de Liga Campionilor…

- Englezii Jude Bellingham (20 de ani) și Jadon Sancho pot realiza o premiera in Liga Campionilor. Trebuie ca aceștia sa se afle in același timp pe teren in finala de pe Wembley dintre Borussia Dortmund și Real Madrid. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa in aceasta…

- Borussia Dortmund - Real Madrid, meci contand pentru finala editiei 2023-2024 din Liga Campionilor, este programat, sambata, 1 iunie, de la ora 22:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Finala de Liga Campionilor de pe Wembley a fost prefațata de un meci demonstativ de-a dreptul grandios, ce a avut loc intr-unul dintre locurile reprezentative ale Londrei, Somerset House. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, de la ora 22:00. Va putea fi urmarita…

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia…

- Dupa Bayern Munchen. – Real Madrid 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League, a fost avanlașa de meme-uri pe internet. Returul, Real Madrid - Bayern Munchen, e programat pe 8 mai.Cealalta semifinala e Borussia Dortmund - PSG (1 și 7 mai). Cei doi granzi ai Europei s-au anihilat reciproc in partida…