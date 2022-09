Sofer sub influenta bauturilor alcoolice, sanctionat pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor

Stiri pe aceeasi tema

- In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Joi, 25 august 2022, in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au identificat un barbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in localitatea Agigea, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In…

- Șoferul unui autocar in care se aflau 50 de pasageri s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan luni dimineața de politistii din Constanta, informeaza News.ro . Șoferul autocarului a fost depistat sub influența bauturilor alcoolice in jurul orei 07:30, cand polițiștii rutieri din Constanța…

- *ACȚIUNE PENTRU REDUCEREA ACCIDENTELOR RUTIERE PE DRUMURILE PUBLICE DIN JUDEȚUL VALCEA* Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au intreprins, sambata, 6 august a.c., o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave produse…

- In noaptea de 29 30 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in municipiul Constanta si statiunea Mamaia, respectiv pentru prevenirea conducerii de vehicule sub influenta alcoolului sau…

- Polițiștii rutieri au desfașurat in ultimele 24 de ore, la nivel județean, o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere prin depistarea persoanelor care conduc vehicule pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. In cadrul…

- Polițiștii au tras cu arma, miercuri, in București, in incercarea de a opri un șofer care a refuzat sa raspunda la semnale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Marți, 28 iunie, la ora 20.35, patrula Serviciului de Ordine Publica a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca la un imobil de pe bulevardul Traian din municipiu un barbat provoaca scandal. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, care a relatat faptul ca soțul acesteia a parasit domiciliul…

- Un barbat a fost urmarit cu focuri de arma pe DN1 dupa ce refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Surse din ancheta spun ca barbatul și-a agresat unchiul, care avea un ordin de protecție impotriva sa. Acesta ar fi fost și motivul pentru care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor.