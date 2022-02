Șofer român de TIR bun de plată: 85.000 €. A distrus și camionul, și benzinăria, în Germania Un accident extraordinar, cu pagube mari de aproximativ 85.000 de euro, a avut loc marți seara la o benzinarie de pe Werner-Heisenberg-Strasse, din Kassel-Waldau. Un șofer roman de TIR a fost protagonistul, scrie cotidianul regional grman Hessische Niedersachsische Allgemeine . Un barbat in varsta de 49 de ani, din Romania, a vrut sa-și alimenteze camionul cu remorca acolo, in jurul orei 18.15. Semiremorca camionului, care avea in jur de 4 metri inalțime, era in mod evident prea inalta pentru acoperișul de deasupra benzinariei, astfel incat caroseria semiremorcii s-a blocat sub acesta. Alimentarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

